Среди главных наших достижений там: расширение зернового коридора и вывод флота РФ в Новороссийск.

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал об изменениях в акватории Черного и Азовского морей за 6 последних месяцев, отметив, что среди основных достижений Украины - расширение зернового коридора и вывод флота РФ в Новороссийск.

"Во-первых, мы смогли расширить наши возможности по нашему зерновому коридору. То есть в этом смысле стабильности стало больше. И последняя опасность, которая была доступной для россиян - это минирование дистанционное с самолетов - эта опасность так же была устранена. Остается, конечно, опасность применения ракетного вооружения и дронов-камикадзе. Здесь нам есть над чем работать", - отметил он.

Плетенчук отметил, что знаковой является смена российского командующего Азово-Черноморского региона.

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"То есть они пытаются искать какие-то новые решения, новую тактику. Но в принципе картина остается неизменной", - прокомментировал спикер ВМС Украины.

"Усилена воздушная компонента как замена морской компоненты в Азово-Черноморском регионе. Это заметно. И это события последних полгода. Сейчас они уже расписались в том, что в Черном море могут присутствовать только в формате подводных лодок", - также подчеркнул Плетенчук.

По его словам, Украина в дальнейшем будет применять новые системы вооружения по территории Крыма, и все это будет влиять на дальнейший ход событий, на способности врага.

Плетенчук также отметил, что строительство россиянами железной дороги из Ростова-на-Дону в Джанкой, может, конечно, влиять на общую картину. Но этот объект, как подчеркнул спикер ВМС, "еще не достроен и не следует забывать, что он так же находится в зоне поражения".

ВСУ наносят удары по объектам оккупантов в Крыму

Как сообщал УНИАН, ВСУ и разведка провели уже многочисленные операции по военным объектам россиян в Крыму. Известно, что кроме кораблей ЧФ РФ активно поражаются системы ПВО оккупантов на полуострове. Всего в оккупированном Россией Крыму раздаются взрывы почти ежедневно.

В частности, в середине июня ВСУ сообщили, что провели атаку на российские зенитные ракетные комплексы. Был нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. По результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400.

Учитывая массовое уничтожение российских систем ПВО, оккупанты привезли в Крым свои новейшие системы ПВО С-500. Однако, по словам Плетенчука, появление на полуострове этих комплексов не сможет показать что-то кардинально новое в работе ПВО РФ.

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