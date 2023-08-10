Оккупанты пытаются отыграть ситуацию и к годовщине освобождения ВСУ Купянска пытаются прорвать оборону.

На Купянском направлении ситуация тяжелая, но контролируемая, там мощно работает украинская разведка, артиллерия. Об этом сказал спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг пробует перехватить инициативу, но наши воины мощно противостоят натиску. По его словам, командующий Восточной группировкой Александр Сырский побывал там и распорядился касательно усиления огневого воздействия на противника и принял решения, которые существенно помогут проводить оборонительные процессы.

"У врага зуд к разным датам, к разным знаковым событиям. Купянск для них одна из точек унижения в этой войне", - подчеркнул Череватый, напомнив, что в сентябре 2022 года город был освобожден от оккупантов. По его словам, поэтому враг так активизировался.

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"Генерал Сырский в прошлом году был главным дирижером этого унижения и сейчас он вместе с мощным коллективом командиров и военнослужащих сделает все, чтобы у врага ничего там не получилось", – подчеркнул Череватый.

Представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины рассказал, что на этом направлении оккупанты задействуют роты "Шторм Z" и надеются, что они будут осуществлять "мясные штурмы", то есть любой ценой прорывать украинскую оборону. Он напомнил, что эти роты созданы под эгидой Министерства обороны России и в них много антисоциальных элементов, людей, у которых есть проблемы с законом, а также там есть наемники.

По его словам, оккупанты уже предпринимали такие попытки атак, но не имели никакого успеха, потому что там стоят закаленные в боях украинские бригады, которых спугнуть "какими-то аббревиатурами или псевдоноухау" невозможно.

"Враг несет мощные потери. За эти сутки уничтожено, в частности, три вражеских танка Т-72 базовых, две гаубицы Д-20, два миномета, БПЛА "Орлан - 10", 7 грузовиков с оружием, три полевых склада с боеприпасами, а также три вражеских блиндажа снесены нашей артиллерией", - сообщил Череватый.

Он отмечает, что сейчас изучается вопрос применяет ли враг на Бахмутском враг комплексы "Вихрь". При этом добавил, что на каждый вид оружия есть противодействие. Напомнил, что раньше много проблем было с "Ланцетами", а сегодня найдено им противодействие. Череватый сообщил, что за эти сутки на данном направлении два вражеских "Ланцета" были уничтожены.

Спикер рассказал, что мощнее всего враг использует артиллерию - ежесуточно враг в целом на восточном направлении осуществляет более 1000 обстрелов, в частности, за эти сутки только на Бахмутском направлении было 580 обстрелов всеми типами вооружения. "Враг выпускает от 40 до 60 тысяч снарядов по всему направлению", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 августа, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что враг сосредотачивает основные усилия с целью прорыва украинской обороны на Купянском направлении. Здесь враг сформировал наступательную группировку и пытается двигаться вперед, впрочем безуспешно.

Маляр подчеркнула, что Силы обороны Украины мужественно сдерживают там наступление врага.

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