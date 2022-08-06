По данным перехваченных частных разговоров захватчиков, личный состав между собой высказывает мнения, что уместнее оттуда бежать.

Оккупанты планируют использовать возведенные на Херсонщине временные понтонные переправы для того, чтобы в будущем оттуда бежать.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, россияне пока не придумали, как починить выведенный из строя Антоновский мост, который ведет в Крым.

"Ничего эффективного они пока там не придумали. Пытаются подтягивать инженерные ресурсы. Но как свидетельствуют западные специалисты, то, что оккупанты оставляют понтонные части, не убирая даже во время наших артиллерийских обстрелов, это свидетельствует о том, что они ставят далекую цель использовать их для того, чтобы сваливать оттуда", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что в обнародованных частных переговорах личный состав между собой ведет разговоры, что уместнее откуда бежать.

Ранее сообщалось, что Россия, скорее всего, разместила специальное оборудование возле поврежденных ключевых мостов под Херсоном, пытаясь отвлечь дальнейшие удары ВСУ по своим переправам.

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