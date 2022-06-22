Российские захватчики уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору.

Российские захватчики зашли в Тошковку и усилил огневое влияние на другие населенные пункты Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Тяжело на Попаснянском направлении. Враг зашел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое воздействие на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горного", - отметил он.

По словам главы области, в Горном за минувшие сутки разрушено 9 домов, в Золотом – 7, в Новоивановке – 12.

Ранее глава районной военной администрации Роман Власенко подчеркнул, что эта неделя может быть решающей, а бои еще более интенсивными. По его словам, на линии соприкосновения сосредоточены все резервы личного состава и техники врага с оккупированных территорий.

"На сегодня, по нашей информации, Тошковка полностью оккупирована россиянами. Они пытаются продавить оборону наших ребят между Мирной Долиной и Горным. Были остановлены вчера, но давление продолжается", - говорит Власенко.

Как сообщал УНИАН, 20 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в районе Северодонецка идут решающие бои, потому что в планах россиян захватить всю Луганскую область до 26 июня.

"Сейчас продолжаются без преувеличения решающие бои в районе Северодонецка. И планы врага - дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня. Сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства для того, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг", - отметила она.

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