Противники ведут наступление в направлении Белой Горы, отметили в Генштабе украинской армии.

Враг захватил Подлесное и Мирную Долину на Луганщине и закрепляется на занятых рубежах.

Об этом речь идет в сводке Генштаба по состоянию на 18:00.

Так, на Северском направлении противник продолжает инженерное оборудование приграничных районов, минирование местности, а также обстрелы из минометов и артиллерии населенных пунктов Черниговщины.

В то же время, на Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций, ведет оборону.

Кроме того, оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, где имеют частичный успех, однако боевые действия продолжаются.

Также противник имеет частичный успех в районе населенного пункта Горское.

Уточняется, что штурм в направлении Высокого украинские воины успешно отразили.

"На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Берестового и Камышевахи. Вел наступление в направлении Александрополье - Камышеваха. Успеха не имел, отошел", - добавляется в сводке.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину, и началась полномасштабная война. Противнику удалось захватить часть юга и востока Украины.

21 июня сообщалось, что враги полностью захватили Тошковку в Луганской области.

Украинские воины давали достойный отпор оккупантам. В частности, 21 числа стало известно, что на Змеином острове по вражеским позициям был нанесен удар, и оккупанты понесли большие потери.

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