Российские солдаты находятся в постоянном стрессе и на нервах из-за ожидаемого наступления украинской армии.

Российские военные находятся в предельно нервном состоянии, ожидая начала массированного контрнаступления украинской армии. Об этом пишет российский оппозиционный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Источники в российской армии характеризуют обстановку в рядах ВС РФ как "крайне нервную", чему способствуют "участившиеся маневры" украинских войск вдоль линии фронта.

"ВСУ весь фронт издергали. Постоянно роют ложные окопы, типа занимают позиции, создают ложные арт-батареи. По 30-40 единиц техники подводят к границе вплотную. У российских командиров сразу паника, а они ночью по одной-две машины обратно на позиции возвращают. И так постоянно", – рассказывают источники.

Видео дня

В частности сообщается, что в ночь на 29 мая все российские войска, расположенные вдоль фронта, получили сообщение о якобы начале наступления ВСУ. С некоторых передовых постов даже поступили сообщения о нападении. При этом российское командование подняло по тревоге резервы, а с позиций в районе Кременной решили снять десантников, чтобы усилить ими границу в Белгородской области, которую охраняют в основном срочники.

Ситуация на фронте – последние новости

По данным Financial Times, ВСУ проводят серию точечных операций, чтобы рассеять внимание российский войск и сформировать нужное им поле боя перед контрнаступлением. В качестве таких операций упоминаются атака дрона по Кремлю, операции "РДК" в Белгородской области, атака морских дронов на разведывательный корабль РФ в Черном море и сегодняшняя атака дронов в Москве.

По словам командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, в окрестностях Бахмута украинские силы продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага. Он опубликовал видео с фронта, на котором видно, что окраины Бахмута усеяны трупами российских оккупантов.

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