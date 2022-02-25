В частности, под обстрелы попали районы города "Пятихатки" и "Салтовка".

Российские войска цинично обстреливают жилые районы Харькова.

Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"К сожалению, российские войска цинично обстреливают жилые районы. Россия наносит атаки по позициям наших военных, в то же время целенаправленно атакует жилые дома, которые стоят далеко позади наших позиций. Например, у нас в Харькове есть район "Пятихатки", который сильно пострадал от обстрелов, так же поселок Лесное, район Салтовки" - это один из крупнейших жилых массивов города Харькова. Возникали пожары, которые силами областного управления ГСЧС ликвидировали", - отметил он.

Вместе с тем Синегубов рассказал о случаях, когда российские войска бросали оружие, технику и убегали с поля боя.

"Не перестаем гордиться нашими бойцами Вооруженных сил Украины, которые достойно противостоят военной агрессии. Были случаи, когда русские войска бросали оружие, технику и убегали с поля боя. Последний такой случай произошел возле поселка Циркуны – это Липецкое направление на севере Харьковской области", - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Видеоролик записан на второй день после вторжения России в Украину и введения рядом стран антироссийских санкций.

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