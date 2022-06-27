Захватчик попросил мать искать юристов, ведь не верит в обещания командования.

Российские оккупанты деморализованы и ищут законные пути бегства из Украины. Некоторые из них уже занялись поиском юристов.

Об этом свидетельствует новый перехват, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

Во время телефонного разговора захватчик жалуется матери на общую ситуацию и своих командиров. Он отметил, что необходимо найти юриста, чтобы быстрее сбежать с войны.

"Командир роты, все офицеры. И что делать, как нам? Как поступить правильно? Нам надо быть подкованными. Потому что здесь приезжают, нам пытаются что-то впарить. Мы, конечно, их слушаем. Но нам кажется что это все х*йета *баная. Уже месяц подкрепления ожидаем", - жалуется оккупант.

По его словам, российским солдатам не привозят боеприпасов, а часть захватчиков боится ехать на передовую.

"Потому что все сц*ть. Половина вообще духовно сдалась уже. Мы сейчас в бэхи сели и съехали бы отсюда", - добавил оккупант.

Как сообщал УНИАН, 23 июня СБУ обнародовала перехват разговора оккупантов, из которого становится понятно, что те пытаются уехать из Украины, чтобы выжить. Теперь оккупанты уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам" и не возвращаются в Украину, поскольку приехав домой сразу же пишут заявления на увольнение из армии, отметили в СБУ.

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