Российские спецслужбы ищут 30 дезертиров-оккупантов.

В Запорожской области российские спецслужбы ищут 30 дезертиров-оккупантов.

Об этом в Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ОВА со ссылкой на информацию украинской разведки отмечают, что после поражения Вооруженными силами Украины военных объектов врага из высокоточного оружия на временно оккупированной части территории Запорожской области, в армии оккупанта началась паника.

"Военнослужащие российских оккупационных войск массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники РФ, опасаясь новых ударов РСЗО Himars. Так, недавно на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение ФСБ РФ с заданием провести розыскные действия по факту дезертирства около 30 военнослужащих РФ, которые покинули места дислокации подразделений",- сказано в сообщении.

Также в ОВА сообщают, что на Запорожском направлении противник основные усилия сосредоточивает на улучшении тактического положения и обнаружении слабых мест в обороне украинских войск. "В течение минувших суток враг совершил 44 обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Преображенка, Гуляйполе, Орехов, Плавни, Таврическое. "Поступило 35 сообщений о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - отмечают в ОВА.

Напомним, через массовое пьянство российских военных на временно оккупированных территориях Запорожской области пытаются запретить продажу им алкоголя.

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