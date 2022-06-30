Столько стоят документы о "демобилизации" военнослужащего из армии РФ и возвращении домой.

Оккупанты платят по 20 тысяч долларов взятки, чтобы сбежать с войны против Украины.

Как свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который перехватила Служба безопасности Украины, столько стоят документы о "демобилизации" военнослужащего из армии РФ и возвращении домой.

Так, отец, которого мобилизовали в "ДНР", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые бы помогли им обоим "демобилизоваться".

Мужчина говорит, что не пожалеет продать для этого автомобиль.

Но сын уверяет, что этого мало, потому что за "демобилизацию" берут 20 тыс. долларов, а не 2 тыс., как думал отец.

"Когда гребли тогда, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, - подняли уже (размер взятки – УНИАН). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов", - отмечает сын.

При этом в СБУ напомнили о бесплатной альтернативе этой взятке - горячей телефонной линии 2402, позвонив на которую, можно сдаться в плен и сохранить свою жизнь.

Как сообщал УНИАН, украинская разведка опубликовала перехват разговора российского военного со своей девушкой, который хвастался убийствами мирных украинцев во временно оккупированном Херсоне.

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