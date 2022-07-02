В одном из российских батальонов военные после попытки сбежать взяли в плен своего же командира.

Об этом говорится в перехвате разговора оккупанта с женой, опубликованном Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Как захватчик рассказал возлюбленной, в соседнем подразделении командира, который хотел убежать, задержали его подчиненные.

"Четвертый батальон, они взяли в плен своего комбата. Заставили с ними быть, чтобы не съ... (убежал). Потому что у них там трехсотых дох... (много)", - говорит он.

Сам захватчик накануне попал в серьезный бой и размышляет о перспективе побега. Накануне звонка, по его словам, с его позиций вывезли "более двадцати человек трехсотых россиян".

"Да, мы вчера в п....рез попали. Я думал уже больше тебя не услышу. Та как не рисковать, когда здесь никого нет, здесь п... (все плохо). Я что, все брошу и сбегу?!",- говорит он.

По его словам, вчера его подразделение планировало бежать, но не получилось.

"Мы вчера также машины загрузили. Уже наготове валить. Команда поступила, стоять дальше", - рассказывает оккупант.

Жена спрашивает его, есть ли возможность "послать командира".

"Это русский, он здесь, на передке", - жалуется оккупант.

Как писал УНИАН, ранее появился перехват, на котором захватчик жалуется матери на общую ситуацию, своих командиров и просит найти юриста, который бы помог быстрее сбежать с войны.

23 июня СБУ обнародовала перехват разговора оккупантов, из которого становится понятно, что те пытаются уехать из Украины, чтобы выжить.

Теперь оккупанты уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам" и не возвращаются в Украину, поскольку приехав домой сразу же пишут заявления на увольнение из армии, отметили в СБУ.

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