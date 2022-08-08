Украинские войска нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсонской области, есть повреждения полотна моста.
Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ.
Об поражении Антоновского моста в сети сообщали вчера, 7 августа. Отмечалось, что на мосту находилась техника для его ремонта после предыдущих попаданий, которая загорелась в результате успешной работы HIMARS.
Тогда же появилась информация о взрывах в районе моста возле Каховской ГЭС, который также соединяет два берега Днепра. Официальных подтверждений не было.
Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 27 июля нанесли точечные удары по Антоновскому мосту, который находится возле захваченного россиянами Херсона.
ВСУ не уничтожили мост, но были разрушены логистические и транспортные пути оккупантов.
31 июля стало известно, что захватчики начали ремонтировать Антоновский мост. Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты просто накрывают плитами поврежденные участки сооружения.