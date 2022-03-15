На днях российские оккупанты практически разрушили больницу.

Российские оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы Мариуполе.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Такое известие успел передать один из работников больницы. Далее-цитата: "из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины к больнице не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки ... в нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя", - сообщил Кириленко.

По его словам, на днях российские оккупанты практически разрушили больницу. В основном корпусе от бомбежек упали плиты перекрытия, но персонал и пациенты оставались в приспособленном подвальном помещении - работать и лечиться.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские защитники продолжают оборонять Мариуполь, который окружили российские оккупанты. В тяжелых боях полк "Азов" уничтожил много тяжелой техники врага.

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