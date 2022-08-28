Обошлось без пострадавших, однако есть разрушения.

Российские оккупанты нанесли удары из "Градов" и "Ураганов" по Никопольскому и Криворожском районах Днепропетровщины.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Наши города и села всю ночь обстреливали из разного оружия... Российские оккупационные войска били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Попали по четырем громадам в двух районах", - сообщил он.

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Так, по его словам, Никопольский район враг накрыл огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.

"Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Изуродовали несколько жилых домов и автомобилей. Без света остались более 1 500 семей. Электрики уже работают. В Марганецкой громаде один дом уничтожен, до десяти - повреждены. В Марганце зацепило склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач. В Червоногригоровской громаде также есть разрушение жилых домов", - сообщил он.

По Криворожскому району враг нанес удары из "Ураганов".

"Под удар попала Зеленодольская громада. Там в очередной раз попали по дачному массиву и предприятию", - сообщил Резниченко. Он также подчеркнул, что обошлось без погибших и раненых.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ отбили штурм и наступление оккупантов на трех направлениях.

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