На мурале была изображена женщина, которая смогла разорвать круг насилия и начать новую жизнь. Это был символ свободы, мира и права на счастье.

Российские оккупанты уничтожили последний украинский мурал в Мариуполе, который символизировал борьбу за свободу.

Как сообщил городской совет Мариуполя в Telegram, мурал нарисовал художник Александр Корбан в 2020 году на стене многоэтажки по проспекту Мира, 107. Это часть общего ансамбля площади Свободы. Как и мурал "Милана", который россияне уничтожили перед этим.

На мурале была изображена женщина, которая смогла разорвать круг насилия и начать новую жизнь. Это был символ свободы, мира и права на счастье.

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"Оккупанты демонстрируют, что для них свобода и достоинство - ничего не стоят. Поэтому уничтожают любой намек на возможность свободной и мирной жизни", - говорится в сообщении.

Уничтожение оккупантами муралов

Россияне разрушили дом с муралом "семья" в Бахмуте Донецкой области. Теперь эту "Бахмутскую семью" хотят нарисовать в Европе.

В Мариуполе уничтожили украинский мурал о равенстве. Захватчики зарисовали мурал на проспекте Свободы серой краской.

Русские оккупанты полностью уничтожили известный мурал в Мариуполе. На нем была изображена девочка, оставшаяся сиротой и потерявшая ногу после обстрелов Мариуполя россиянами в 2015 году. "Мурал" Милана " полностью уничтожен. Восстановление после проведенных работ - невозможно даже в будущем.

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