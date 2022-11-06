На нем была изображена девочка, оставшаяся сиротой и потерявшая ногу после обстрелов Мариуполя россиянами в 2015 году.

Российские захватчики уничтожили мурал "Милана" на проспекте Мира, 101 в Мариуполе.

"Мурал "Милана" полностью уничтожен. Восстановление после проведенных работ – невозможно даже в будущем. Настоящее величие российский культуры", – написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и показал соответствующее видео.

Мурал "Милана" в Мариуполе

Напомним, на мурале была изображена девочка по имени Милана. В 2015 году во время обстрела микрорайона "Восточный" россиянами ее мать погибла, прикрыв собой ребенка. Сама девочка получила ранение, ей ампутировали ногу.

Видео дня

Спустя три года киевский художник Саша Корбан изобразил шестилетнюю девочку, ставшую сиротой из-за российской агрессии, на одном из мариупольских домов.

В конце октября стало известно, что оккупанты собираются уничтожить мурал.

"Официальным поводом оккупанты назвали "восстановление теплового контура". На самом деле – попытка уничтожить память о собственных преступлениях и обстрелах нашего города еще в 2015 году. Ведь мурал стал символом трагедии войны и надежды на мир и восстановление", – отмечали в Мариупольском горсовете.

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