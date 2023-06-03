"Бахмутскую семью" хотят нарисовать в Европе.

Российские оккупанты уничтожили оба дома с муралами "Семья" в Бахмуте Донецкой области. Теперь эту "бахмутскую семью" хотят нарисовать в Европе, рассказала "Свободному радио" Яна Волк, директор творческой группы KAILAS-V, художники которой их нарисовали.

Две девятиэтажки с изображениями папы с сыном и мамы с дочерью стояли у Сквера освободителям Донбасса.

По словам Яны Волк, о том, что и второй мурал перестал существовать, она узнала от местной жительницы, которая прислала ей видео.

Видео дня

"Мы переживаем не потому, что нашу работу уничтожили. Мы больше переживаем за то, что это квартиры людей, с которыми мы там подружились. Когда мы рисовали, местным очень нравилось. Они нас постоянно угощали фруктами и мороженым", - отметила она.

Яна Волк добавила, что художники настроены повторить оба мурала, теперь - за границей. И для этого они сейчас ищут финансирование.

"Мы настроены на то, что мы сделали, сфотографировали и сможем в следующий раз улучшить", - сказала она.

Напомним, 24 мая в сети появились фото разрушенного дома с частью мурала "Мама".

Бои за Бухмут - актуальное

Напомним, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Вооруженные силы Украины в Бахмуте достигли главного - истощили и заставили ЧВК "Вагнер" бежать с огромными потерями.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, наемников ЧВК "Вагнер" очень медленно выводят из Бахмута, поскольку у командования оккупационных войск противника не хватает свободного личного состава. Вывод "вагнеровцев" из Бахмута ослабит позиции противника, уверен эксперт.