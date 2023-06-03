Российские оккупанты уничтожили оба дома с муралами "Семья" в Бахмуте Донецкой области. Теперь эту "бахмутскую семью" хотят нарисовать в Европе, рассказала "Свободному радио" Яна Волк, директор творческой группы KAILAS-V, художники которой их нарисовали.
Две девятиэтажки с изображениями папы с сыном и мамы с дочерью стояли у Сквера освободителям Донбасса.
По словам Яны Волк, о том, что и второй мурал перестал существовать, она узнала от местной жительницы, которая прислала ей видео.
"Мы переживаем не потому, что нашу работу уничтожили. Мы больше переживаем за то, что это квартиры людей, с которыми мы там подружились. Когда мы рисовали, местным очень нравилось. Они нас постоянно угощали фруктами и мороженым", - отметила она.
Яна Волк добавила, что художники настроены повторить оба мурала, теперь - за границей. И для этого они сейчас ищут финансирование.
"Мы настроены на то, что мы сделали, сфотографировали и сможем в следующий раз улучшить", - сказала она.
Напомним, 24 мая в сети появились фото разрушенного дома с частью мурала "Мама".
Бои за Бухмут - актуальное
Напомним, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Вооруженные силы Украины в Бахмуте достигли главного - истощили и заставили ЧВК "Вагнер" бежать с огромными потерями.
Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, наемников ЧВК "Вагнер" очень медленно выводят из Бахмута, поскольку у командования оккупационных войск противника не хватает свободного личного состава. Вывод "вагнеровцев" из Бахмута ослабит позиции противника, уверен эксперт.