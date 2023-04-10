Такие рисунки появились в четырех городах Украины в 2021 году.

Российские захватчики уничтожили мурал о равенстве во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. На опубликованных снимках можно увидеть, что захватчики зарисовали мурал на проспекте Свободы серой краской. "Просто в России не все равны", - добавил он.

Рисунки с изображением кубик Рубика и надписью "Всі люди, всі рівні" появились в Мариуполе, Краматорске, Харькове и Одессе еще в 2021 году по инициативе миссии ООН по правам человека в Украине.

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"Куб символизирует очень разнообразное, но равноправное общество, к которому мы все стремимся. Только если все люди (символизируемые маленькими цветными кубами) будут равны, мы, общество (больший куб), сможем эффективно функционировать и развиваться", - отметили тогда на странице миссии в социальной сети Facebook.

Мариуполь в оккупации - последние новости

Как известно, осенью российские захватчики уничтожили в городе известный мурал "Милана". Он был посвящен девочке, которая в 2015 году в результате обстрела осталась без ноги. Ее мать погибла.

По данным горсовета Мариуполя, сейчас оккупанты сносят жилые многоэтажки целыми кварталами.

Известно, что с начала полномасштабной войны россияне уничтожили 54 учебных заведения города, восемь из них разрушены дотла.

Кроме того, российские войска готовятся к обороне города - в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины они укрепляют мосты, заводы и порт.

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