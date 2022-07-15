В Синельниковском районе вражеская ракета попала в школу, спасатели разбирают завалы.

Ночью оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и применили фосфорные боеприпасы.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Напряженная ночь тревог и обстрелов. Русская орда атаковала сразу три района области. Целили по нашим городам и селам из разного оружия. В Никопольском районе из-за обстрела загорелось топливо. Огнеборцы тушили пламя несколько часов. На месте обстрела нашли обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов. В Криворожском районе враг снова обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска. В Синельниковском районе "прилет". Ракета попала в школу. Там серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы", - сообщил он.

Ситуация на Днепропетровщине:

Ночью 13 июля россияне били по Днепропетровщине, Николаевщине и Запорожью – есть погибшие.

12 июля на Днепропетровщине оккупанты ударили из РСЗО по окрестностям Никополя, вспыхнул пожар.

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