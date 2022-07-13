Украинские военные сбили в Никопольском районе вражеский беспилотник.

На Днепропетровщине оккупанты ударили из РСЗО по окрестностям Никополя, вспыхнул пожар.

Об этом около 23:50 12 июля сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Российские войска ударили из РСЗО по Никопольскому району. Вспыхнул пожар на окраине Никополя. Спасатели тушат огонь", - отметил он.

Предварительно, люди не пострадали. Кроме того, по словам Резниченко, украинские военные сбили в Никопольском районе вражеский беспилотник.

"Это уже 11 российский разведчик, уничтоженный в небе над областью", - уточнил председатель ОВА.

Ранее стало известно, что в Никопольском районе Днепропетровской области разоблачили мужчину, который за деньги служил корректировщиком огня у российских оккупантов.

Полученную от предателя информацию оккупанты использовали для планирования первичных и повторных ракетных обстрелов Днепропетровщины. Он передавал информацию о расположении объектов критической инфраструктуры, военных объектов, личного состава и позиций ВСУ, перемещении военной техники на территории города Запорожье и Днепропетровской области.

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