Пока нет информации о жертвах или пострадавших в результате "прилета".

В 13:05 в Запорожье объявили воздушную тревогу и призвали немедленно идти в укрытие. Позже стало известно о "прилетах".

"Срочно! Идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там!" - написал в своем Телеграмм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Затем ряд местных пабликов сообщил о том, что в городе слышны взрывы и якобы зафиксированы "прилеты".

Видео дня

В 13:53 информацию об атаках на Запорожье с воздуха российскими оккупантами подтвердил и Куртев. Правда, подробностей не раскрыл.

"В Запорожье зафиксированы прилеты. Детали позже. Находитесь в безопасных местах", - подчеркнул секретарь Запорожского горсовета.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух позже уточнил, что Россия нанесла ракетные удары по объектам инфраструктуры.

"Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры", - написал он в Телеграмм-канале.

Ранее враг не один раз атаковал Запорожье. 20 сентября стало известно, что российские оккупанты на захваченной части Запорожской области вводят обязательные пропуска. Новая "система" захватчиков начнет действовать с начала октября.

Вас также могут заинтересовать новости: