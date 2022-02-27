Бомбы были сброшены за пределы села Шабельня Гайсинского района.

Русские оккупанты сбросили в Винницкой области две авиабомбы ФАБ-100.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что сегодня в 19:50 группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области изъято и уничтожено две российские авиабомбы ФАБ-100.

"Их так называемый "русский мир" сбросил за пределы села Шабельня Дашковской территориальной общины Гайсинского района", - сообщают спасатели.

При этом они предостерегают людей, чтобы при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае их не касались.

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