Так же поступали в Украине большевики.

Российские оккупанты провоцируют продовольственный кризис в Украине, воруя продукты и ограничивая работу фермеров.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Россияне позволили фермерам Херсонщины сеять исключительно зерно и подсолнечник, и только если последние согласятся бесплатно отдавать 70% будущего урожая оккупантам. Большинство фермеров отказывается от такого сотрудничества. Не хочется проводить параллели, но почти так же поступали в Украине большевики", - говорится в сообщении.

В ГПД также напомнили, что российские захватнические войска намерены вывезти украинское зерно из хранилищ Херсонской и Запорожской областей.

Как писал УНИАН, ранее омбудсмен Людмила Денисова информировала, что враг вывозит на Крымский полуостров зерно, похищенное у украинских фермеров.

В частности, оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым. Подтверждением этому могут служить сообщения жителей Севастополя по поводу того, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует.

Также очевидцы из АР Крым сообщают, что на полуострове началась продажа овощей, вывезенных с временно оккупированной территории Херсонщины.

Кроме этого, ранее стало известно, что в Запорожской области оккупанты массово похищают сельскохозяйственную технику и материалы для посевной.

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