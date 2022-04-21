С оккупированных Россией украинских территорий наблюдается увеличение движения грузовых поездов, на вагонах которых написано "зерно".

Российские захватнические войска намерены вывезти украинское зерно из хранилищ Херсонской и Запорожской областей.

Об этом в своем Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Рашисты хотят повторить голодомор не только в Украине, но и вызвать голод в мире", - сообщила омбудсмен.

Она обратила внимание, что жители временно оккупированной территории АР Крым сообщают, что в последнее время заметили увеличение количества грузовых поездов, на вагонах которых написано "зерно". Все они принадлежат "северо-кавказской железной дороге".

"Поезда следуют к железнодорожным станциям, которые граничат с Херсонской областью. ВОТ (временно оккупированная территория – УНИАН) АР Крым своих запасов зерновых для вывоза в таком количестве не имеет. Херсонщина и Запорожская область дают большие урожаи зерновых и в настоящее время там размещено большое количество зернохранилищ. Поэтому агрессор, очевидно, намерен вывезти украинское зерно. Несколько недель назад рашисты уже похитили зерно из Бердянского порта", - подчеркнула Денисова.

Также очевидцы из АР Крым сообщают, что на полуострове началась продажа овощей, вывезенных с временно оккупированной территории Херсонщины.

"Вывоз зерна и продуктов питания из оккупированных территорий является нарушением статьи 55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - заявила омбудсмен.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне могут вывезти с Запорожской АЭС ядерное топливо, чтобы украсть технологию.

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