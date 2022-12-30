Уничтожено 9 БПЛА типа Шахед и один Марлин.

Ночью уничтожено 10 ударных дронов в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями "Восток" во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожено 9 БПЛА типа Шахед и 1 Марлин в Днепропетровской и Запорожской областях", - сказано в сообщении Facebook Воздушного командования "Восток".

Иранские дроны в войне против Украины

Российская армия активно применяет иранские беспилотники типа Shahed для ударов по украинским городам и объектах критической инфраструктуры, а также разведывательно-ударные Mohajer-6.

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По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ. Первую партию БПЛА Иран продал России летом.

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила от Ирана еще одну партию Shahed в количестве 250 единиц.

У оккупантов осталось около 200 дронов-камикадзе из последней партии, которую Иран передал РФ.

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