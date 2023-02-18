Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Российские оккупанты ведут наступление на пяти направлениях.

"Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях", - говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

В то же время, в Генштабе отмечают, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не обнаружено.

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Война в Украине: актуальные новости

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года предварительно составляют 141 тысячу 260 человек личного состава. Тем временем россияне ведут новое наступление, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи к годовщине вторжения в Украину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупреждал, что в годовщину полномасштабного вторжения россияне способны произвести массированный удар по Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что президенту России Владимиру Путину на трагическую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину пришлют "очень четкий сигнал" - что в этой войне он непременно проиграет.

Тем временем ВСУ продолжают "минусовать" оккупантов и их технику. За минувшие сутки авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса. Силы ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников, а артиллерия удачно отработала по огневой позиции российских С-300.

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