Сейчас они пытаются истощить украинскую ПВО.

Российские войска пытаются накопить достаточный объем ракет, чтобы осуществить массированный трьохволновой каскад. Таким образом они хотят показать в годовщину вторжения в Украину, что у них еще есть "порох в пороховнице".

Сейчас россияне пытаются несколько истощить украинскую ПВО. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 канала" .

"Сегодня они попытаются использовать эти "болванки" (воздушные шары с отражателями - УНИАН) для того, чтобы нагрузить нашу систему ПВО, потому что все же это деньги. Каждый пуск против ракеты - это конкретные деньги. И таким образом хоть каких-то результатов достичь", - заявил он.

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По мнению советника главы ОП, оккупанты продолжат запускать воздушные шары, но на годовщину вторжения ожидается ракетный обстрел.

"Они это будут делать, но на 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного 3-волнового каскада, и показать, что у них еще "порох в пороховницах", - подытожил он.

Планы РФ до 24 февраля

Военный эксперт Жданов заявил, что президент РФ Владимир Путин приказал своей армии достичь результатов до 21-22 февраля, чтобы отчитаться об успехах на фронте федеральному собранию. К этой дате оккупанты будут наращивать усилия, на плато выйдут 23-24 февраля и до марта будут на максимуме возможностей.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия планирует массированную атаку 24 февраля - в годовщину вторжения в Украину.

В ОК "Юг" также сообщили, что следующая массированная ракетная атака РФ может состояться на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

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