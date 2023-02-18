Также украинские военные ударили по районам сосредоточения оккупантов и позициям вражеских ЗРК.

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников врага.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса", - говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников противника. По предварительной информации, речь идет о пяти БПЛА типа "Ланцет" и один - "Зала".

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции", - говорится в сводке.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным британской разведки, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы. При этом среди "вагнеровцев" потери достигают около 50% от общей их численности. В британском военном ведомстве отметили, что российские потери начали расти ускоренными темпами с сентября, когда в России провели так называемую "частичную мобилизацию".

По подсчетам Международного института стратегических исследований, за год Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков, а также сильно истощила свои запасы крылатых ракет.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что реальные потери российских оккупационных войск могут быть значительно выше, чем в официальных источниках. По его словам, к этому приводит в том числе и неподобающее отношение россиян к своим раненым. Также спикер подтвердил информацию о больших потерях россиян на направлениях Угледара и Бахмута. Однако по его мнению полноценной атаки там сейчас быть не может из-за значительных потерь.

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