Украина имеет классные Воздушные силы, отметил руководитель Офиса президента.

Украина в годовщину полномасштабного вторжения России готова к различным сценариям.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram. "24 февраля мы готовы к различным сценариям. Не забывайте, что у нас классные Воздушные силы. Поэтому слушайте, что говорят именно эти люди, которые умеют сбивать российские и другие воздушные цели", - успокоил глава ОП.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупреждал, что в годовщину полномасштабного вторжения россияне способны совершить массированный удар по Украине.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в эфире телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что президенту России Владимиру Путину на трагическую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину пришлют "очень четкий сигнал" - что в этой войне он непременно проиграет.

Кулеба выразил уверенность, что тема Украины будет главной во время визита президента США Джо Байдена в Польшу, который должен состояться 20-22 февраля. Кроме того, в конце февраля ожидаются новые международные санкции против РФ.

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