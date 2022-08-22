С целью ведения воздушной разведки оккупанты активно задействуют БпЛА.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву, а также по Заливу Одесской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по оперативной информации по состоянию 18:00.

В сообщении сказано, что на Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении наших подразделений.

При этом отмечается, что российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Великое Артаково, Николаев, Андреевка, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Белая Криница, Партизанское, Луч, Токарево, Каменное, Нововоронцовка, Поляна, Новоалександровка и Любомировка.

"Нанес авиационные удары у Андреевки, Ольгино, Трудолюбовки, Потемкино и ракетные удары по Николаеву и Затоке. С целью ведения воздушной разведки оккупанты активно задействуют БпЛА", - сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что на Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны.

Также враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка и Николаевка Черниговской области, а также Катериновка и Ободы Сумской области.

В сообщении сказано, что на Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью улучшения тактического положения, принимает меры по комплектованию и восполнению потерь личного состава и военной техники.

Как сообщал УНИАН, Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке также рассказал, что российские оккупанты наступали на нескольких направлениях. На Харьковском направлении противник поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА.

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