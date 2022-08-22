Ракету выпустили с самолета Су-35.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры Одесской области.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"В Одесской области утром враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры региона. Ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена с самолета Су-35, с направления Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди не пострадали.

Обстоятельства уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация стянула в Черное море для боевого дежурства 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет 36 боеприпасов.

Президент Владимир Зеленский предупредил о вероятных провокациях России на День Независимости Украины, 24 августа.

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