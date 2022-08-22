На Харьковском направлении противник поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА.

Российские оккупанты наступали на нескольких направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины об оперативной информации по состоянию на 18.00.

В сообщении сказано, что на Донецком направлении противник продолжает ведение наступательных действий. "Основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на Славянском направлении враг осуществлял огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки, Чепиля, Богородичного и Курульки.

В сообщении сказано, что на Краматорском направлении в районе населенного пункта Краснополье враг вел наступательный бой.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар по позициям сил обороны в районе Соледара и ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Константиновка. "Вел штурмовые действия возле Соледара, Кодемы и Зайцево. Успеха не имел", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии различных типов районы населенных пунктов: Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Первомайское и Пески, а также наносил авиаудары неподалеку Невельского, Марьинки и Красногоровки. Также российские оккупанты вели наступление в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении оккупанты вели наступательные действия в районе Новомихайловки, понесли потери и отошли.

В сообщении сказано, что на Харьковском направлении противник поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА, а также совершил обстрел военной и гражданской инфраструктуры в ряде населенных пунктов. "Нанес авиационные удары недалеко от Старого Салтова, Верхнего Салтова, Питомника, Мосьпаново и Гусаровки", - сказано в сообщении.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков ряда населенных пунктов. А также вел наступательный бой неподалеку Времовки и Великой Новоселки.

Ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины. ВСУ получат дальнобойные ракетные системы HIMARS.

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