Сейчас оперативная обстановка на пограничье Сумской области контролируемая, а формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Сегодня российские оккупанты обстреляли семь громад Сумской области, в результате чего есть повреждения.

Как сообщает Сумская областная военная администрация, в течение дня россияне совершили обстрелы территории Хотинской, Шалыгинской, Эсманской, Великописаревской, Краснопольской, Середино-Будской и Белопольской громад.

В частности, в Хотинской громаде в результате обстрела из миномета (9 прилетов) пострадали помещения молочно-товарной фермы.

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Также на территорию громады враг сбросил с беспилотников три взрывных устройства типа ВОГ и вел обстрел из артиллерии (14 прилетов).

В Эсманской громаде в течение дня зафиксировано 7 прилетов из минометов, а в Шалыгинской - 6 прилетов из артиллерии.

"Великописаревская громада: был вражеский обстрел из АГС (8 гранат), а также минометный обстрел (4 прилета). Белопольская громада: 9 мин россияне сбросили на территорию громады. Краснопольская громада: ближе к обеду был минометный обстрел (1 прилет). Середина-Будская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (12 прилетов)", - говорится в сообщении.

В ОВА также добавили, что сейчас оперативная обстановка на пограничье Сумской области контролируемая, а формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", - отметили в обладминистрации.

Обстрелы Сумщины

Российские оккупанты время от времени обстреливают Сумскую область, особенно приграничные территории. В результате таких обстрелов погибают гражданские, подвергается разрушениям инфраструктура. Так российские захватчики утром 16 марта обстреляли территории области, было зафиксировано более 20 "прилетов".

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