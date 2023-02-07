Всего зафиксировано 125 прилетов и сброс с БПЛА трех взрывных устройств.

Во вторник, 7 февраля 2023 года, российские оккупанты обстреляли территории семи общин Сумской области. В результате атак один человек погиб.

Как сообщили в Сумской областной военной администрации, в результате артобстрела по с. Павловка Белопольской общества (20 прилетов) и попадания снаряда в частный жилой дом погибла женщина 1946 года рождения.

"Всего в течение дня враг совершил обстрелы Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Середино-Будской, Знобь-Новгородской, Шалыгинской, Глуховской общин", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что было зафиксировано 125 прилетов, сброс с БПЛА трех взрывных устройств и осуществлена одна пулеметная очередь по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области.

"Краснопольская община: осуществлен минометный обстрел (вероятно, калибра 120 мм, 20 прилетов). Белопольская община: кроме минометного обстрела по с. Павловка, зафиксирован сброс из БПЛА 2 боеприпасов (типа ВОГ) на территорию общины. Также осуществлялся минометный обстрел в другом селе громады − 11 прилетов. Середино-Будская община: по г. Середина-Буда россияне сбросили с БПЛА взрывное устройство (типа ВОГ 25 П), который не разорвался", – сообщает ОВА.

Также враг совершил обстрел (вероятно, АГС) − 21 прилет по Зноб-Новгородской общине, по Юнаковской общине бил из минометов − 8 прилетов, а затем еще 18.

"Шалыгинская община: россияне сбросили на территорию общины 7 мин, а также совершили обстрел из стрелкового вооружения (1 очередь из крупнокалиберного пулемета). Глуховская община: был минометный обстрел − 17 мин прилетело на территорию общины", – проинформировали в ОВА.

Ситуация на Сумщине

23 января российские оккупанты обстреляли девять общин Сумской области, в результате есть жертвы и значительные разрушения. По селу Кучеровка враг выпустил 30 ракет из "Градов". В результате обстрела одна молодая женщина погибла. Без матери остались двое малышей.

В течение суток, 28 января, российские оккупанты обстреляли семь общин Сумской области. Враг совершил 13 обстрелов. Бывало зафиксировано 88 "прилетов".

Кроме того, в Сумах задержали агента ФСБ РФ, получившего от врага задание устроиться в управление оборонной работы Сумской областной военной администрации. В случае успешного проникновения в ряды госучреждения он должен был скрытно собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии РФ.

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