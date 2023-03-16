В Херсонской области из-за действий противников пострадали три человека.

Российские захватчики утром, 16 марта, обстреляли Сумскую область, там зафиксировано более 20 "прилетов".

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации. "Сегодня утром зафиксировано три вражеских обстрела Белопольской громады - два артиллерийских и один гранатометный. Зафиксировано 23 прилета из артиллерии и 110 выстрелов из гранатомета... К счастью, без потерь и разрушений", - говорится в сообщении.

Противники также били по Херсонской области. За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии три человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

Видео дня

"Российские оккупанты 88 раз атаковали мирные населенные пункты области. Выпустили 413 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков, БПЛА и БМП. Жилые кварталы Херсона захватчики обстреляли пять раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", - говорится в сообщении.

Обстрелы Украины - сейчас это стоит знать

Россияне уже не раз били по Сумской и Херсонской области, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Утром 16 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враг за минувшие сутки нанес по нашей земле три ракетных и 29 авиаударов. Стоит отметить, что противники, в частности, в Харькове попали в объект гражданской инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: