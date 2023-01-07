Таким образом враг рассчитывает замедлить продвижение вооруженных сил Украины на этом участке фронта.

Есть вероятность, что российские оккупанты взорвут дамбу Сватовского водохранилища на Луганщине. Таким образом враг рассчитывает замедлить продвижение наших военных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при ССО ВСУ.

По данным ЦНС, накануне во временно оккупированный Сватово прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность подрыва дамбы местного водохранилища.

Видео дня

Таким образом враг рассчитывает замедлить продвижение вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы – отметили в сообщении.

В Центре подчеркнули, что такие действия оккупантов является преднамеренным разрушением украинской инфраструктуры и не имеют целесообразности, ведь не меняют положение сил на фронте. При этом россияне могут использовать подрыв дамбы как привод для депортации местного населения.

Ситуация в Луганской области - что нужно знать

Наши воины ведут наступление на линии Кременная-Сватово Луганской области. До этого аналитики ISW констатировали, что ВСУ достигли больших успехов в направлении Сватово-Кременная Луганской области. В частности, удалось захватить российский опорный пункт возле Краснопоповки примерно в 5 км к северо-западу от Кременной.

В направлении временно оккупированного города Кременная Луганской области Силы обороны Украины за неделю продвинулись вперед более чем на 2 километра.

Ранее в британской разведке сообщили о главной цели в боях за Кременную. Это трасса Р-66, которая идет из Белгородской области через Сватово и Кремневую. Она имеет ключевое значение в системе логистики оккупантов в указанном секторе.

Вас также могут заинтересовать новости: