РФ напала на Украину / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Россияне могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступательных операций.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Россияне и в дальнейшем укрепляют резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях, вероятно, в ответ на контратаки украинцев.  В частности, они улучшили оборонительные позиции в районе безводного и Ищенки, юго-восточнее Давыдова брода.

Российские силы также демонтируют бетонные ирригационные сооружения на Херсонщине, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов.

Сообщается, что российские войска обстреливали украинские позиции на границах Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область, вероятно, в попытке помешать украинскому продвижению.

Ранее стало известно, что 15 июня в Чернобаевке Херсонской области утром 15 июня прогремел взрыв.  Погибли два человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

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