Россияне могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступательных операций.
Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).
Россияне и в дальнейшем укрепляют резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях, вероятно, в ответ на контратаки украинцев. В частности, они улучшили оборонительные позиции в районе безводного и Ищенки, юго-восточнее Давыдова брода.
Российские силы также демонтируют бетонные ирригационные сооружения на Херсонщине, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов.
Сообщается, что российские войска обстреливали украинские позиции на границах Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область, вероятно, в попытке помешать украинскому продвижению.
Ранее стало известно, что 15 июня в Чернобаевке Херсонской области утром 15 июня прогремел взрыв. Погибли два человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.