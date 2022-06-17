Российские силы также демонтируют бетонные ирригационные сооружения на Херсонщине, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов.

Россияне могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступательных операций.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Россияне и в дальнейшем укрепляют резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях, вероятно, в ответ на контратаки украинцев. В частности, они улучшили оборонительные позиции в районе безводного и Ищенки, юго-восточнее Давыдова брода.

Российские силы также демонтируют бетонные ирригационные сооружения на Херсонщине, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов.

Сообщается, что российские войска обстреливали украинские позиции на границах Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область, вероятно, в попытке помешать украинскому продвижению.

Ранее стало известно, что 15 июня в Чернобаевке Херсонской области утром 15 июня прогремел взрыв. Погибли два человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

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