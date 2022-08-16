На боевом дежурстве оставлены два ракетных носителя с 16 "Калибрами" наготове.

В Черном море из-за шторма корабельная группировка России спряталась вдоль побережья крымского полуострова в направлении Новороссийска.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень" в текущей сводке в Facebook.

Отмечается, что на боевом дежурстве оставлены два ракетных носителя с 16-ю ракетами "Калибр" наготове.

Днем сообщалось, что РФ увеличила корабельную группировку в Черном море до трех единиц. Количество готовых к удару крылатых ракет "Калибр" при этом увеличилось до 24.

По последним данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в Черноморской и Азовской морских операционных зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредоточивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

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