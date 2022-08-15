В готовности к применению высокоточного оружия находятся три носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Вооруженные силы Украины отбили штурмовые и наступательные действия врага на 6 направлениях.

Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины относительно оперативной ситуации с российским вторжением.

Так, на Харьковском направлении враг попытался прорвать оборону наших войск на направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад.

На Славянском направлении оккупанты штурмовыми действиями пытались улучшить тактическое положение на направлении Довгеньке - Мазановка, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении противник наступательными и штурмовыми действиями пытался продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Потерпел полную неудачу и хаотично отошел на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении противник пытался создать благоприятные условия для дальнейшего наступления на отдельных участках. Совершил попытку штурмовых действий из района Углегорской ТЭС в направлении населенного пункта Вершина. Понес потери и отошел.

На Авдеевском направлении враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник бил по линии соприкосновения. Оккупанты попытались наступать на направлениях Славное – Новомихайловка, Сладкое – Водяное, Сладкое – Владимировка, Егоровка – Павловка. Получили жесткий отпор, понесли потери и откатились назад.

По другим направлениям враг не проводил штурмовых действий.

Отмечается, что в Черноморской и Азовской морских операционных зонах корабельное группировки противника основные усилия сосредоточивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся три носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем все направления и логистические артерии оккупантов на временно оккупированной территории Херсонской области. На фоне ударов ВСУ по командным пунктам РФ, командование оккупантов начало убегать на левый берег Днепра.

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