Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до трех единиц. Количество ракет "Калибр" увеличилось до 24. Именно поэтому украинцы должны не пренебрегать воздушными тревогами.
Об этом в Facebook сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
По его данным, по состоянию на 14:00 в Черном море корабельная группировка врага увеличилась до трех единиц, соответственно, количество ракет "Калибр" – до 24.
"Таким образом, ракетная угроза, как и минная опасность в прибрежных водах остаются на высоком уровне", - сказал Назаров.
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