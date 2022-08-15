Ракетная угроза, как и минная опасность в прибрежных водах остаются на высоком уровне.

Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до трех единиц. Количество ракет "Калибр" увеличилось до 24. Именно поэтому украинцы должны не пренебрегать воздушными тревогами.

Об этом в Facebook сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По его данным, по состоянию на 14:00 в Черном море корабельная группировка врага увеличилась до трех единиц, соответственно, количество ракет "Калибр" – до 24.

"Таким образом, ракетная угроза, как и минная опасность в прибрежных водах остаются на высоком уровне", - сказал Назаров.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне вывозят свои семьи из Херсона. Оккупанты чувствуют свое поражение "по всем фронтам", они даже не смогли запустить образовательный процесс.

Вас также могут заинтересовать новости: