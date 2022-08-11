Наготове к применению 16 "Калибров".

Вражеская корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море недалеко от побережья Крыма.

Об этом информирует оперативное командование "Юг".

Два ракетных носителя и два вдк – на боевом дежурстве. Наготове к применению 16 "Калибров".

"Соблюдайте меры и алгоритмы безопасности. Следите ситуацию и действия подозрительных лиц, информируйте компетентные органы, не разглашайте сведений о деятельности и перемещение наших подразделений, не подвергайте себя опасности на побережье и в других запрещенных для посещения зонах. Доверяйте силам обороны и делайте свой вклад в Победу!",- говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 8 августа, над Украиной было сбито четыре крылатых ракеты "Калибр", общая стоимость которых составляет почти $30 млн.

В середине июля президент Владимир Зеленский сообщил, что захватчики выпустили по нашей территории более трех тысяч ракет разного типа.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что всего было сбито 182 вражеские крылатые ракеты.

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