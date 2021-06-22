В районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения.
Об этом говорится в вечернем сводке штаба ООС.
Отмечается, что БПЛА заметили в районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск. "БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеРФ нарастит военную группировку в оккупированном Крыму из-за наводнения
Также в штабе сообщают, что с начала суток зафиксировано пять нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В частности, вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, недалеко от Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов.
Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Вас также могут заинтересовать новости
- Оккупанты на Донбассе из гранатометов обстреляли ряд украинских позиций
- Террористы на Донбассе значительно увеличили количество обстрелов позиций ВСУ
- На Донбассе за сутки 6 оккупантов погибли и 5 ранены в результате подрыва на собственных взрывных устройствах
- Украина купит у Великобритании два боевых корабля Королевского флота
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram