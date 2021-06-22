Они были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы.

В районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения.

Об этом говорится в вечернем сводке штаба ООС.

Отмечается, что БПЛА заметили в районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск. "БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ", - отмечается в сообщении.

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Также в штабе сообщают, что с начала суток зафиксировано пять нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, недалеко от Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

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Автор: Надя Пришляк