В Минбороны РФ объявили об уничтожении морского дрона.

В Минобороны России заявили, что утром 15 сентября уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море.

"Сегодня утром малым ракетным кораблем "Аскольд" Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины. Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", - говорится в сообщении.

Официальных данных от ВСУ об этой атаке, была ли она вообще осуществлена, на этот момент нет.

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Безэкипажные катера - это морские дроны-камикадзе. ВСУ не отрицают, что используют их для атак на российский флот.

Кроме того, недавно глава СБУ Василий Малюк рассказал, что украинские морские надводные дроны, которые, в частности, успешно атаковали Крымский мост, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, являются собственной технической разработкой Службы.

"Морские надводные дроны - уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании", - подчеркнул он.

Дроны были названы SeaBaby ("Морской малыш") и оборудованы боевой частью весом 850 кг.

По словам Малюка, над созданием и изготовлением этих дронов работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.

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