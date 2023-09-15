Украинские бойцы с недавних пор стали регулярно применять высокоточные М142 HIMARS для ударов по РСЗО россиян, отметил обозреватель.

Украинские бойцы продолжают рекордными темпами уничтожать военную технику российских войск. За первую половину сентября уже имеются как минимум три показателя уничтоженной техники, которые намекают на рекорд, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Первый - это уже традиционно ствольная артиллерия. За 2 недели сентября было уничтожено 442 единицы. Если вынос ствольной артиллерии продолжится такими же темпами, то к концу сентября однозначно будет рекорд, как минимум превышающий 750 ед. Само это явление обусловлено тем, что по ряду направлений российская арта оказывается на предельно невыгодных позициях, низинах, открытых площадях. Кроме того, большая часть российской ствольной артиллерии - это сегодня немобильные буксируемые гаубицы", - написал эксперт.

Второй ожидаемый рекорд - потери РСЗО россиян, добавил Коваленко:

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"На сегодняшний день это 39 единиц и до конца месяца их может быть более 70. Эти потери обусловлены тем, что из-за критического дефицита ствольной артиллерии по ряду направлений российские войска вынуждены подтягивать РСЗО ближе к линии фронта. Кроме того, СОУ с недавних пор стали регулярно применять высокоточные М142 HIMARS для точечного отстрела РСЗО".

И третий вероятный рекорд - это потери автотранспорта, за две недели сентября ВСУ уничтожили уже 483 единицы, сообщил обозреватель:

"Конечно, сложно будет превзойти мартовский результат 2022, когда российские логистические колонны выносились нон-стоп, но как минимум второе место уже гарантировано этому показателю, что так же не удивительно. Логистика ужимается. В последние месяцы логистика для российских войск становится весьма проблемной и опасной. Большая часть артерий находятся если не под полным огневым контролем, то как минимум под регулярным воздействием".

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 271 440 человек личного состава, 470 оккупантов ликвидированы за последние сутки.

Кроме этого, Россия потеряла в Украине не менее 4612 танков, 8814 боевых бронированных машины, 5972 артиллерийских систем, 521 средств ПВО, 774 РСЗО.

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