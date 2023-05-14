Артем Лысогор отметил, что захватчики установили дедлайн для получения паспортов РФ.

Россияне на территории временно оккупированных районов Луганской области еще больше усилили "контртеррористические" мероприятия. Захватчики устраивают постоянные обыски и заставляют получать паспорт Российской Федерации.

"Россияне взбесились. Разрушили Луганщину, но вместо восстановления жилья и коммуникаций навязывают только жесткий режим "русского мира", – сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в своем Telegram-канале.

По его словам, в Троицкой громаде россияне обязали местных жителей получить российский паспорт до 24 мая, если же этого не сделать, то захватчики угрожают увольнениям, отказом в медпомощи и лишением всех льгот.

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"Если раньше телефоны проверяли выборочно на улицах, то недавно этот беспорядок устраивают на рабочих местах – ищут любую причину для обвинения в шпионаже. По громаде ездят передвижные пункты так сказать "мрэо" – вынуждают менять автомобильные номера на русские. Тотальное давление", – подытожил чиновник.

Ситуация в Луганской области - последние новости

В последние месяцы российские оккупанты на временно захваченных территориях устраивают террор местным жителям - проводят обыски, заставляют получать документы РФ, угрожают, проверяют телефоны.

Захватчики даже добрались до украинских детей. Теперь мало ходить в местную школу, необходимо находиться под присмотром российских врачей.

Кроме того, россияне угрожали отстранением от обучения и заставляли детей на линейках до 9 мая провести "Бессмертный полк".

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