Оккупанты на 9 мая планируют публичные мероприятия с участием детей.

Российские захватчики в украинских школах на оккупированных территориях Луганщины угрожают отстранением от обучения и заставляют украинских детей на линейках до 9 мая провести"Бессмертный полк". Об этом во время информационного телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Угрожают тем, что отстранят от учебы, не выставят оценки, не выдадут какие-то свои недодипломы. Поэтому заставляют детей мы знаем в некоторых школах на 9 мая хотят провести "Бессмертный полк". Они для этого напечатали фотографии, чтобы на колокольчиках дети их поднимали. Так мы увидим это на линейках", - сказал он.

Он также отметил, что такие шествия на 9 мая планируются исключительно возле школ. Поскольку оккупанты опасаются вооруженных сил Украины, из-за чего отменили все мероприятия.

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"Панические настроения есть, и это хорошо. Пусть понимают нашу силу и нашу волю к победе", - подчеркнул он.

Террор на оккупированной территории Украины - что делают захватчики

29 апреля сообщалось, что российские оккупанты усилили террор и фильтрация в Луганской и Херсонской областях. Прежде всего под угрозой попадают пользователи сим-карт украинских операторов.

Также 30 апреля стало известно, что российские захватчики превратили большинство больниц в военные госпитали. Гражданское население осталось без медицинской помощи и медикаментов.

Кроме того, 2 мая стало известно, что российские оккупанты на временно захваченной территории Луганской области проводят принудительные медосмотры детей. Россияне также спешат с паспортизацией.

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