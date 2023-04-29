Северная Македония стала 36 страной, вовлеченной в эту работу.

Северная Македония присоединилась к работе по созданию Спецтрибунала для привлечения россиян к ответственности за военные преступления против Украины.

Как сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Северная Македония стала 36 страной, вовлеченной в эту работу.

"Я ценю, что наши македонские друзья присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка специального трибунала продолжает набирать обороты", - написал он.

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Трибунал для россиян-что надо знать

Ранее в этом году Европарламент принял резолюцию, в которой поддержал создание трибунала для привлечения россиян к ответственности за агрессию против Украины. ПАСЕ в то же время поддержала создание спецтрибунала в Гааге.

В конце марта к работе по созданию трибунала было привлечено 33 страны, встреча представителей этих государств состоялась во Франции.

Ранее в этом месяце к странам, работающим над созданием трибунала, присоединились Коста-Рика и Молдова, при этом общее количество вовлеченных стран достигло 35.

Сейчас обсуждается два варианта создания трибунала. Первый – гибридный или интернационализированный трибунал на основе юрисдикции Украины, второй – международный. Первый поддерживают США, называя лучшим вариантом. В то же время Украина выступает против такого трибунала, поскольку он не дает гарантий снятия неприкосновенности с руководства РФ.

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