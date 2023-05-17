Председатель комитета Майк Маккол перед голосованием заявил, что РФ нарушила все положения Женевской конвенции.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал проект резолюции по создание Спецтрибунала для России.

Как сообщает "Укринформ", речь идет о резолюции H.Res 81 "Относительно призыва к президенту поддержать создание Специального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины". Она будет отправлена на всеобщее голосование Палаты представителей.

"Я внес резолюцию H.Res 81, которая, по моему мнению, является важной для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее намерения в этой незаконной войне", – отметил перед голосованием автор документа конгрессмен Билл Китинг.

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По его словам, эта резолюция рассматривается в очень важный момент, когда международные союзники и партнеры обсуждают возможные пути для установления справедливости для жертв развязанной Россией войны против Украины.

В то же время глава комитета конгрессмен Майкл Маккол также поддержал эту инициативу перед голосованием.

"Мы слышали от генпрокурора Украины об ужасных зверствах. Мне пришлось побывать с ним в Буче и увидеть места массовых захоронений и расстрелянных в затылок детей", – подчеркнул он.

Председатель комитета также заявил, что РФ нарушила все положения Женевской конвенции.

"Я считаю целесообразным создание Специального трибунала", – добавил Маккол.

Спецтрибунал для России

Президент Владимир Зеленский убежден, что удастся обеспечить ответственность Российской Федерации на всех уровнях за совершение преступления геноцида против украинцев во время развязанной против нашей страны полномасштабной войны.

В январе 2023 года Европейский парламент поддержал резолюцию по созданию спецтрибунала для преследования руководства РФ за преступления агрессии против Украины. Отмечается, что документ поддержали 427 евродепутатов. Против проголосовали 19 парламентариев, воздержались - 33.

К инициативе присоединится ряд государств. В частности, присоединиться к группе стран, которые будут работать над созданием Спецтрибунала в апреле согласилась Коста-Рика. Позднее аналогичное решение приняли в Северной Македонии. Она стала 36 страной, вовлеченной в эту инициативу.

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