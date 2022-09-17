Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.

Утром оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС, повреждено оборудование на территории станции.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Славянскую ТЭС обстреляли российские оккупанты сегодня утром. Повреждено оборудование на территории станции. Пожар, который возник от обстрела, сейчас гасят спасатели", - рассказал он. Видео дня

По словам Кириленко, из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.

"Оккупанты умышленно целят по инфраструктурным объектам области, стараясь нанести как можно больший вред прежде всего мирному населению", - подчеркнул глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии: на Харьковском направлении, в том числе и с территории России, на Славянском, Краматорском, Бахмутском направлениях.

По словам городского головы Славянска Вадима Ляха, контрнаступление Вооруженных сил Украины и освобождение большей части Харьковской области не привели к уменьшению обстрелов Славянска Донецкой области российскими оккупантами. Интенсивность вражеских обстрелов города остается большой.

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