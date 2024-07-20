В результате вражеского удара повреждена контактная сеть на выезде из Харькова, отметили в "Укрзализнице".

В ночь на субботу, 20 июля, российские оккупанты нанесли удары по железной дороге в Харьковской области, есть поврежденные здания, подвижной состав, а также пострадали четыре железнодорожника.

В результате вражеской атаки люди получили незначительные ранения, сообщила "Укрзализныця" в своем Telegram-канале. "...из-за последствий ударов была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова, и поезда сообщением Киев-Харьков 63 и 719 ожидали устранения последствий", - добавили в "УЗ".

Движение поездов ночью восстановили, и они направлялись в Киев. Кроме того, возникла задержка в движении поезда "Интерсити", который направлялся в Краматорск.

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Утром 20 июля стало известно, что россияне атаковали дронами энергетические объекты в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

По сведениям "Укрэнерго", в этих регионах под ударом оказались объекты оператора системы передачи электроэнергии. В результате вражеской атаки в некоторых районах Черниговской и Полтавской областей без электроснабжения оставались бытовые и промышленные потребители.

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